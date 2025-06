Un ancien international arrive à Bouleyres

FOOTBALL. Septième recrue de l’été au FC Bulle. Après les gardiens Aymon et Meha, les défenseurs Wyder et Behrami, ainsi que les milieux Azemi et Giordano, l’attaquant Rinjala Raherinaivo rejoint le club gruérien. Le Malgache de 27 ans avait disputé 12 matches en équipe nationale et 24 en Promotion League avant de rejoindre le CS Chênois (22 buts en 61 apparitions). Elu meilleur joueur de 1re ligue la saison écoulée, Rinjala Raherinaivo misera notamment sur sa vitesse pour s’imposer en troisième division suisse. QD