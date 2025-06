FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10

Nadia, une métisse d’origine rwandaise de 18 ans, vit avec sa famille dans une cité ouvrière d’une petite ville de Nouvelle-Aquitaine. Recalée d’une possible carrière de basketteuse pour son mauvais caractère, elle est poussée par son père et ses amis à s’inscrire au concours de Miss Poitou-Charentes. Sans y croire vraiment, Nadia passe la première étape, en route vers un destin inattendu. Son fort caractère va-t-elle lui faire ombrage? Parviendra-t-elle à dompter son tempérament rebelle sans se renier? Pour la jeune femme, le parcours vers le succès est semé d’embûches, mais ses ressources et sa combativité semblent infinies... ■