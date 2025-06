Un duo à la tête des Faverges

VIN. En parallèle du projet de rénovation du Domaine des Faverges, le canton a mis au concours le poste d’administrateur. L’objectif est de maîtriser toutes les activités en lien avec le domaine, explique le communiqué de presse. «Le modèle actuel reposant sur une séparation des activités entre Grangeneuve, chargée de la commercialisation et les vignerons-tâcherons/cavistes aux Faverges, a prouvé ses limites opérationnelles.» Un duo a été désigné, Aliénor Bonvin et Max Oestreicher, qui entrera en fonction entre le 1er août et le 1er octobre. Citoyenne de Chexbres, elle est diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne et actuellement cadre dans le secteur bancaire. Citoyen de Neuchâtel, il a été formé à Changins et dispose de dix ans d’expérience dans plusieurs domaines viticoles. XS