«Cette équipe de Suisse nous a fait rêver»

Lausanne a reçu le mondial des moins de 19 ans de basketball remporté par les Etats-Unis.

Reportage avec les Graf, une famille gruérienne «férue» de la balle orange.

Stéphanie et ses enfants ont vibré malgré les revers de leurs favoris suisses et allemands.

QUENTIN DOUSSE, À LAUSANNE

BASKETBALL. Il était 22 h 15, dimanche soir à la Vaudoise aréna, lorsque l’intraitable «Team USA» a soulevé son neuvième trophée mondial M19 au détriment de l’Allemagne. Sous les vivats de 7230 spectateurs et les applaudissements polis de quatre autres. Fidèles aux origines du pater familias, Stéphanie Graf et ses enfants Wilhelm, Emeline et Heinrich (lire ci-dessous) arboraient fièrement les couleurs des vaincus allemands.

«Le score (109-76) est sévère, mais la victoire américaine est amplement méritée»,…