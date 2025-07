CHÂTEL-SAINT-DENIS/ BULLE

Adrienne Birbaum s’est éteinte le 17 juin dernier. Une cérémonie s’est tenue le 27 juin à Châtel-Saint-Denis.

Née le 7 avril 1986 à Billens, Adrienne est venue agrandir la famille de Jacqueline et Hanspeter Birbaum-Bourqui au Montimbert à Châtel-Saint-Denis. D’un naturel curieux et joyeux, elle passa une enfance heureuse et insouciante. Elle aimait jouer et rigoler avec sa sœur Anne-Laure, aller à l’école, faire de la musique et du sport.

Elle était entourée de nombreux copains et copines et prenait un grand plaisir aux loisirs et aux vacances. Elle apprit à jouer de la flûte à bec et du violoncelle et aimait le chant. Plus tard, elle chanta pendant plusieurs années comme soprano pour le Chœur de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle.

Pourtant, tôt déjà, l’anorexie…