Alexandre Tavares et la Suisse satisfaits

FUTNET. Quatrièmes des championnats d’Europe ce week-end en Roumanie, Alexandre Tavares et l’équipe de Suisse ont réussi leur compétition. «Ce résultat est une grande satisfaction, surtout pour un groupe aussi jeune», précise le Vauderensois de 25 ans. Battu 3-1 par la France dimanche lors de la petite finale, le Glânois reconnaissait ressentir «un peu de frustration, parce qu’on voulait finir le plus haut possible. Mais il y a beaucoup de positif à tirer de ce tournoi.»

A commencer par la première place en phase de poule. «Nous ne nous sommes pas mis de pression et ça nous a permis de bien rentrer dans le tournoi», précise Alexandre Tavares. Une dynamique qui a mené la sélection helvétique jusqu’à une demi-finale de rêve contre les favoris tchèques, vainqueurs 3-0. «Le futnet fait…