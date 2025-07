Amours contrariés et chamailleries d’ados, sur fond de drame familial

Mes chats, ma télé et moi

Ginny & Georgia est l’un des plus grands succès de Netflix. Cette histoire romantique va bien au-delà de la simple série pour ados ou pour fans d’histoires d’amours contrariés. Elle titille notre sens personnel de la morale et on adore ça.

TELLE MÈRE TELLE FILLE? Pour peu qu’on aime pleurer devant sa télé (mais pas pour des choses trop graves, pour cela, il y a le téléjournal), frémir, trembler, sourire et tomber amoureux, la série Ginny & Georgia est faite pour nous. Netflix regorge de propositions du genre. Des histoires qui fleurent bon les sentiments, le romantisme et les amours contrariés. Sur la largeur du panel, qui s’étend de la grosse daube à la pépite, Ginny & Georgia se situe largement du côté des jolies surprises. Et la saison 3, mise en ligne en…