Appel à témoin à la suite d’un accident au giron

Un homme de 20 ans et son passager de 15 ans circulaient au guidon d’un quad mercredi sur le parking de la place de fête du Giron des jeunesses glânoises, à Torny-le-Grand. Vers 19 h 45, pour une raison que l’enquête tentera d’établir, le passager a chuté du véhicule. Une ambulance et une patrouille de police sont intervenues pour prendre en charge la personne grièvement blessée, qui a été héliportée à l’hôpital. «Afin de déterminer les causes de cet événement, une enquête a été ouverte avec l’appui du groupe technique et accident de la police de la circulation et de la sécurité routière.» Toute personne qui aurait assisté à cet accident est priée de contacter la police cantonale au 026 347 01 17. VAC