Association contre nature

BANDE DESSINÉE

Roger Vidal et Denis-Pierre Filippi

SHERLOCK HOLMES CONTRE ARSÈNE LUPIN, T. I, LA QUÊTE D’ÉTERNITÉ

Le Lombard

L’un est le plus grand détective de tous les temps, l’autre le plus grand des voleurs. Le premier est Anglais, le second Français. Tous les deux, aussi brillants que différents, sont nés dans l’effervescence créative de la Belle Epoque: Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Aux premières heures de sa création, Maurice Leblanc avait déjà voulu confronter son génial criminel à la sagacité du personnage de Sir Arthur Conan Doyle. Cela avait fini en procès. Depuis, la confrontation de ces deux mondes a connu plusieurs variations. La dernière en date, Sherlock Holmes contre Arsène Lupin, malgré son titre, associe les deux héros contre un étonnant ennemi commun, qui a toujours…