Bientôt le clap de fin pour les Coraules de Bulle?

Faute de relève, le groupe gruérien de danse folklorique pourrait bien livrer sa dernière prestation, le week-end prochain à Haute-Nendaz.

KARINE ALLEMANN

DANSE FOLKLORIQUE. Le problème de la relève n’est pas nouveau pour les Coraules de Bulle. Mais il se fait toujours plus grand, et constant. La fin des activités du groupe de danse folklorique semble de plus en plus inéluctable et, sur ce chemin qui mène vers le clap de fin, le président René Morel s’avoue «triste et plein de regrets». Invités par le Festival international de cor des Alpes à Haute-Nendaz, les 26 et 27 juillet, les danseurs et les musiciens réunis pour l’occasion pourraient bien livrer leur dernière prestation. Une assemblée extraordinaire, en octobre, scellera le sort du groupe des Coraules, créé à Bulle en 1947.

Ou…