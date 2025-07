Bulle: Diane Borcard et son projet Bebloom quittent la rue du Moléson

Après des années d’engagement, Diane Borcard quitte sa salle de la rue du Moléson. Son projet Bebloom se poursuit, sans murs. L’endroit, lui, passe aux mains de Hege Aasheim et Christian Théraulaz.

VINCENT CAILLE

BULLE. Une page se tourne. Après plus de dix années passées à donner des cours et animer la salle de la rue du Moléson 45 à Bulle, Diane Borcard a remis les clés le 1er juillet. Son entreprise et sa philosophie, Bebloom, elles, poursuivent leur route. «Plus vivante que jamais», assure-telle.

Un jalon important pour cette «solopreneure», dont le parcours démarre en 2004, un an après être devenue mère. D’abord des cours en périnatalité: portage en écharpe et communication gestuelle qu’elle donne à son domicile sous la bannière Bébé Gruyère. Au printemps 2011, elle y ajoute la gym…