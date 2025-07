Coup d'envoi de l’Euro féminin en Suisse: des expertes dressent un état des lieux

La Suisse accueille le championnat d’Europe féminin de football jusqu’au 27 juillet.

En ouverture, la Nati affronte la Norvège ce mercredi (21 h) au Parc Saint-Jacques à Bâle.

Analyse des forces en présence d’un tournoi qui s’annonce aussi spectaculaire qu’indécis.

TEXTES GLENN RAY

FOOTBALL. Un mois durant, la Suisse sera l’épicentre du football féminin. Les villes de Bâle, Berne, Zurich, Genève, Lucerne, Saint-Gall, Thoune et Sion accueilleront les 31 rencontres de l’Euro 2025, dont le match d’ouverture Suisse-Norvège aura lieu ce mercredi (21 h) au Parc Saint-Jacques. Les championnes du monde espagnoles et leur star Aitana Bonmati seront en quête de leur premier sacre continental. L’Allemagne visera un neuvième titre européen, alors que Leah Williamson et l’équipe d’Angleterre voudront…