Cyclisme: le réalisateur Jean-Baptiste Guillet a suivi l’équipe suisse Tudor.

CYCLISME. De janvier à juin 2025, le réalisateur et journaliste genevois Jean-Baptiste Guillet s’est plongé dans le quotidien de l’équipe professionnelle suisse Tudor. Une formation dont l’objectif était d’obtenir une invitation pour sa première Grande Boucle, à laquelle elle participe actuellement. Six mois à haute intensité compilés dans One Goal: objectif Tour de France!, un documentaire se voulant immersif mais qui reste bien souvent en surface.

La présaison et les courses menant à la Grande Boucle sont survolées, à l’instar des monuments comme l’Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège. Le trop grand nombre d’intervenants – du directeur général au soigneur, en passant par le mécanicien ou encore le masseur – trahit une volonté d’exhaustivité qui dessert le documentaire. Sa…