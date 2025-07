Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

REGRETTABLE que Jean Tinguely ne soit plus là. Il aurait pu être le parrain des toboggans de Charmey, qui font leur petit effet land art sur les flancs de la montagne. Avec Tinguely à l’inauguration, ce sont tous les officiels qui y seraient passés, les pieds devant, et même le directeur de la Landwehr et l’évêque en premier. Quel vent frais aurait alors soufflé à la sortie des tuyaux.

TRÈS RÉUSSIE, la vidéo de présentation qui se joue à l’ouverture du site des 39es Rencontres des jeunesses gruériennes. Qualité des images, montage, scénario – sans besoin d’être appuyé – ça donne presque envie de redevenir jeune dans ce monde qui s’effondre.

TITRE D’UN ARTICLE du Temps: «La canicule fait aussi souffrir les centrales nucléaires.» Si au moins elles pouvaient dormir à…