Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

PARMI LES NOMBREUSES PROPOSITIONS d’activité d’été dans la région, voici les balades en soirée. Dans la région de Romont, il est possible de participer à une randonnée tardive et apprendre quelques trucs pour «réussir des photos crépusculaires et nocturnes». Petit rappel: admirer sans photographier, c’est pas mal aussi.

GRÂCE AU PASSEPORT VACANCES, trois jeunes Gruériennes sont devenues journalistes d’un jour au sein de notre rédaction. C’était ça ou une journée avec des entomologistes – bien moins marrante – pour observer des insectes en voie d’extinction.

PLACE DE JEU avec parcours agility, toboggan, balançoires et chaises longues à proximité de la buvette Gastlosen… aire de camping repensée… 18 emplacements intégrés «dans un environnement naturel et mieux délimité…