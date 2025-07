Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ÇA N’A PAS MARCHÉ: la fusion de vingt-cinq communes de la Gruyère en une seule commune. Et si on essayait maintenant avec les feux d’artifice du 1er août? Une seule fusée – mais grosse

- pour tout le district… ça éviterait aux syndics de devoir décider s’ils conservent ou non la gamme complète des engins pyrotechniques pour la fête nationale.

GUÉRISSEUR ACCUSÉ d’abus sexuels. Et moi qui croyais que le coupe-feu servait aussi à faire baisser les pulsions (à distance).

L’ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL doit être restaurée, c’est vital, rappelle le gouvernement dans sa demande au Grand Conseil d’un crédit d’étude de 2,3 millions (les députés qui ont «fait Saint-Michel», selon l’expression des anciens du collège, n’ont aucune obligation de se récuser). Il est rappelé en…