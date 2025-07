Dans la joie et la spontanéité

Tribune libre

A propos du spectacle des élèves de Vuadens (voir en page 4).

Nul n’ignore la zone de turbulences qui secoue le cœur de l’école fribourgeoise. Il est des problèmes qui ne se résoudront pas par de grands discours, mais par des moyens appropriés.

Heureusement, il y a de l’espoir!

J’ai eu le privilège d’assister au spectacle présenté par les élèves du cercle scolaire de Vuadens et je ne vais pas cacher l’émotion ressentie.

Durant cette année scolaire, les enfants et leurs enseignants se sont investis corps et âme afin de donner vie à cette aventure, et force est d’admettre que le résultant a été bluffant. Il y avait là tant de fraîcheur, de spontanéité et de joie que chaque spectateur en a été très ému. On y trouvait tout ce que demande le programme d’études romand, et au…