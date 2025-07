Danse, théâtre, littérature et plus encore sont au programme de la prochaine saison d'Equilibre-Nuithonie

Equilibre-Nuithonie a levé le voile sur sa programmation 2025-2026, la dernière de Thierry Loup. Où l’on retrouve les points forts habituels, la danse notamment, et une présence marquante de chefs-d’œuvre de la littérature.

ERIC BULLIARD

FRIBOURG/VILLARS-SUR-GLÂNE. Chaque année, les fidèles l’attendent avec impatience: la présentation de la saison d’Equilibre-Nuithonie a fait le plein, la semaine dernière à la salle Mummenschanz. Ouverte par Laurent de Bourgknecht, directeur ad interim, et présentée par Sandra Sabino, responsable communication, la soirée a permis de lever le voile sur la vingtième et dernière programmation de Thierry Loup. Des remerciements ont été adressés au directeur sortant, qui a «marqué le paysage culturel fribourgeois pendant deux décennies grâce à son audace et à…