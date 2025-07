TIR. Le 31e Tir cantonal fribourgeois a vécu son troisième et dernier week-end en Glâne et en Veveyse. Au classement final, Léone Sudan (Corbières, société de Charmey) a pris la 3e place élite au fusil à 300 m. Samuel Grangier (Corbières, Bulle-Grevîre) a terminé 2e au pistolet à 50 m. Enfin, son coéquipier Jean-Jacques Mornod (Bulle) a pris les 2e et 3e rangs des concours avec appui à 25 et 50 m. GR