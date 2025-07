TF1, MERCREDI À 21 H 10

Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull est une catastrophe. Pour Alain et Valérie, c’est une véritable tragédie. Car pour assister au mariage de leur fille dans un petit village de Grèce, ce couple de divorcés, qui se voue une haine féroce depuis de nombreuses années, se retrouve contraint de prendre la route ensemble. S’ils veulent arriver à temps à la cérémonie, Alain et Valérie n’ont pas d’autre choix que de faire côte à côte les 2132 kilomètres qui les séparent de leur fille et de son futur mari. Mais leur route commune est très longue, et les rancœurs particulièrement tenaces... ■