Huit regards d’artistes sur nos aliénations contemporaines à Friart

Le directeur Nicolas Brulhart a invité huit artistes pour sa dernière exposition à Friart. De quoi déambuler en s’interrogeant sur notre société actuelle.

ERIC BULLIARD

FRIBOURG. Pour sa dernière expo à Friart, il a voulu «se faire plaisir». Nicolas Brulhart, qui a décidé de quitter ses fonctions après six ans à la direction du Centre d’art contemporain de Fribourg, a «réalisé un fantasme»: il a invité huit artistes actifs à Paris, Marseille, Porto, Londres, Berlin ou encore Genève. Il les suit de longue date, ils lui sont chers, mais il ne les avait encore jamais programmés. Les voici non pas dans une exposition de groupe à proprement parler, mais réunis pour une déambulation à travers des ambiances différentes. Et des questionnements qui finissent par se rejoindre.

L’exposition, visible…