La dernière performance de l'athlète semsalois Vincent Gendre l'envoie «dans une autre dimension»

Aux européens par équipes à Madrid, le Semsalois a signé le record fribourgeois du 400 m en 45”65. Un chrono qui lui ouvre des perspectives internationales.

QUENTIN DOUSSE

ATHLÉTISME. Vincent Gendre ne devait pas être au départ et le voilà le plus comblé à l’arrivée. Vendredi dernier aux championnats d’Europe par équipes à Madrid, le Semsalois de 23 ans a bluffé son monde pour son baptême du feu international élite. Un 400 m bouclé au 10e rang en 45”65, nouveau record fribourgeois (n.d.l.r.: détenu jusqu’alors par le Glânois Charles Devantay en 45”81) et huitième meilleure performance suisse de tous les temps. «C’est assez fou!» s’exclame le sprinter d’Athletica Veveyse, club qu’il se dit «fier» de représenter sur la scène internationale désormais.

Réalisez-vous la portée de votre exploit à…