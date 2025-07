VTT. Le peloton fribourgeois a rendez-vous à Estavayer-le-Gibloux ce samedi pour la Glèbe Bike. Cette 18e édition proposera à nouveau deux parcours de 34 et 25 kilomètres. Départ à 10 h pour les participants en e-bike, à 10 h 15 pour les hommes, dames et juniors hommes, et à 10 h 30 pour les juniors dames, cadettes et populaires. Les épreuves jeunesses démarreront, elles, à 14 h. Au total, près de 300 vététistes sont attendus pour cette troisième manche de la Coupe fribourgeoise. QD