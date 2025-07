La ligne de bus Charmey – Gros-Mont ouverte le 14 juillet

MOBILITÉ. Dès le 14 juillet, et jusqu’au 24 août, la ligne de bus alpin Charmey – Gros-Mont reprendra du service tous les jours. Durant six semaines, quatre paires de courses quotidiennes relieront le village au parking du Gros-Mont, desservant 16 arrêts dans la vallée. Cette ligne permet de limiter le trafic routier dans la vallée du Gros-Mont, site très fréquenté par les randonneurs. Le minibus partira de Charmey à 9 h 15, 10 h 15, 15 h 45 et 16 h 45, depuis le parking du Gros-Mont à 9 h 45, 10 h 45, 16 h 15 et 17 h 15. En raison du nombre limité de places, il est obligatoire de réserver son billet. Il est possible de le payer sur place en liquide auprès du chauffeur. Toutefois, le règlement des titres de transport s’effectue prioritairement avant la course par SMS au numéro 873.…