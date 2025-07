La revue sportive de...

Fantine Fragnière

Vuadens, 21 ans, cycliste

● L’ACTUALITÉ DU WEEK-END: LE DÉPART DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

«Un sprinter – je mise une piécette sur le Belge Tim Merlier – gagnera la première étape (ce samedi à Lille) et prendra le maillot jaune. En montagne, on retrouvera le quatuor Pogacar-Vingegaard-Evenepoel-Roglic. Avec un nouveau duel qui s’annonce impressionnant entre les deux premiers. L’ultra-domination de Pogacar? Ça peut être ennuyant voire lassant pour les coureurs, mais ça reste passionnant à suivre pour les (télé)spectateurs. Je me rappelle aussi qu’il avait dit à l’oreillette “J’ai lâché, je suis mort” lors du Tour 2023 perdu face à Vingegaard. Ce moment avait montré que Pogacar reste un humain. J’espère de tout cœur que ses performances sont honnêtes. En attendant de savoir…