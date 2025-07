La Tour tire Nyon plutôt que Sion

FOOTBALL «Mon rêve? Affronter le FC Sion et son président (Christian Constantin) hors normes.» Le vœu de Bernard Steinhelber restera pieu. Au premier tour de la Coupe de Suisse, «son» FC La Tour/Le Pâquier recevra le Stade Nyonnais (Challenge League). «Ce tirage nous laisse une toute petite chance de qualification, souffle le président gruérien. Sur un malentendu…»

Ça peut mieux marcher que pour le FC Ursy, balayé 0-6 par ce même adversaire vaudois il y a pile une année? «J’espère! On aura une belle équipe et un nouvel entraîneur (n.d.l.r.: Maxime Afonso, lire La Gruyère du 8 mai 2025) qui voudra montrer de quoi on est capables.»

Un «gala» à la Ronclina?

Sauf mauvaise surprise, cette partie se disputera au terrain de la Ronclina, entre le 15 et le 17 août prochains (date et heure restant…