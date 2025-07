Le FC Bulle chamboule son staff

Le Français Jean-Philippe Lebeau est le nouveau coach du FC Bulle. L’ancien mentor de Vevey-Sports remplace Julien Miere qui devient son adjoint. Le duo dispensera son premier entraînement ce mardi soir.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. A la surprise générale, le FC Bulle a annoncé lundi la nomination de Jean-Philippe Lebeau au poste d’entraîneur de son équipe première. Après avoir déplacé des montagnes à Vevey-Sports (lire ci-dessous), le Français de 43 ans remplace Julien Miere, qui redevient seul adjoint, comme il y a un an sous Brian Weber. Les assistants Ekrem Aker et Gwenaël Duc ne font plus partie du staff depuis la semaine dernière. Voilà déjà le cinquième technicien à s’asseoir sur le banc de Bouleyres depuis juin 2022. A vingt jours de la reprise du championnat de Promotion League,…