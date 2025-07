Le maintien de la biodiversité nécessite un réseau cohérent

Le canton a présenté jeudi sa planification de l’infrastructure écologique. Cet outil inédit doit assurer une mise en place cohérente et un développement des mesures favorables à la biodiversité, aux emplacements les plus pertinents.

NATURE. Quand on parle d’infrastructure, on pense chemin de fer, routes, conduites d’eau, réseau électrique. Mais rarement écologie, a constaté jeudi Jean-François Steiert. Le directeur du Développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement a pourtant rappelé que, pour soutenir la biodiversité, «on a aussi besoin d’une infrastructure, c’est-à-dire d’un réseau cohérent d’éléments».

L’infrastructure écologique (IE) dispose aujourd’hui d’une planification cantonale, présentée lors d’une conférence de presse. Elle s’articule…