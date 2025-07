Le taux de chômage reste stable à 2,4%

EMPLOI. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a adapté sa formule de calcul des taux de chômage et de demandeurs d’emploi. «Elle se base dorénavant sur les données de la population active portant sur les années 2021, 2022 et 2023 (en non plus sur la période allant de 2018 à 2020)», explique le Service public de l’emploi dans son dernier Infobulletin. Dans le canton de Fribourg, la nouvelle population active s’élève à 181 109 personnes, soit une augmentation de 7763 unités (+4,5%). «Cette mise à jour, couplée à l’effet saisonnier, explique la légère variation des chiffres du mois de juin.» Le taux de chômage s’établit par conséquent à 2,4% au lieu de 2,5%. Le taux de demandeurs d’emploi est de 4,9%, au lieu de 5,1%. Le chômage diminue de 0,1 point en Gruyère (2,5%) et en Glâne (2,2%). Il…