ULTRA-TRAIL. Mathieu Clément a pris samedi la 10e place de la X-Traversée du Trail Verbier-Saint-Bernard. L’ultra-traileur de Vuadens est arrivé au bout des 76 kilomètres et 5300 mètres de dénivelé positif en 10 h 11. Soit avec plus d’une heure de retard sur le vainqueur français Aurélien Dunand Pallaz. Prochain objectif: la Trace des ducs de Savoie, une course de 148 km reliant l’Italie à la France, fin août. GR