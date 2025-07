Plusieurs routes fermées en Glâne

TRAFIC ROUTIER.

Ce samedi dès 6 h à demain dimanche à 5 h, la route cantonale entre Lussy et Villaz-Saint-Pierre sera fermée à la circulation dans les deux sens entre la croisée avec la route des Epenettes et le giratoire de la route de Fribourg. La police cantonale informe que cette fermeture est liée à la pose du revêtement final sur la route de Romont. Une déviation sera mise en place par Lentigny – Corserey – Châtonnaye et Romont.

Dans le chef-lieu glânois, la route de la Parqueterie sera fermée dans les deux sens du lundi 14 juillet 19 h au jeudi 17 juillet 5 h. Des travaux de génie civil sont prévus. Dans une première phase, la route de la Parqueterie sera fermée entre le giratoire de la Parqueterie jusqu’à l’intersection avec la route du Pré-de-la-Grange. Puis entre l’intersection…