Quatre prestations en ligne

IMPÔTS. La cyberadministration cantonale poursuit son développement, cette fois auprès du service des contributions. Le guichet virtuel du canton offre désormais de nouvelles prestations en ligne aux personnes physiques, signale la Direction des finances dans un communiqué. Le contribuable peut ainsi y télécharger ses documents fiscaux, dont ses avis de taxation et décomptes notifiés, pour les dix dernières périodes fiscales. Il peut également consulter et modifier ses coordonnées bancaires, mais aussi voir l’état de ses comptes pour chaque année fiscale et type d’impôts. Le contribuable aura aussi accès aux références de paiement de ses impôts.

Quid de la sécurité des données? Le communiqué précise que l’accès à ces prestations s’effectue en deux étapes. Les utilisateurs devront d’abord…