Qui est Loris Raemy, le Gruérien programmateur d'Ebullition?

A 26 ans, Loris Raemy assure notamment la programmation d’Ebullition depuis une année. Rencontre avec ce Gruérien qui vit musique, à l’heure où le centre culturel bullois clôt une saison difficile.

ANGIE DAFFLON

PORTRAIT. «En ce moment, je me lève musique et je me couche musique. C’est peut-être le piège quand ta passion devient ton métier, tu ne fais jamais vraiment de pause.» Du son constamment dans les oreilles, jusqu’à façonner son identité. Il vit musique, Loris Raemy, jusqu’à l’ancrer (ou plutôt l’encrer) dans la peau.

Il relève sa manche droite, révélant un tatouage en référence à The Cure. «C’est le style que j’écoute le plus à la maison, ce rock anglais un peu alternatif des années 1980-1990, ce truc un peu new wave, un peu dark. Ça me correspond assez bien.»

Il passe à la manche…