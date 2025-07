CYCLISME SUR PISTE

Cinquième «à un souffle de la victoire» de la course scratch mardi, Noa Gremaud a pris la 4e place de la poursuite par équipes mercredi aux championnats d’Europe juniors. A Anadia (Portugal), le quatuor helvétique a signé un nouveau record M19 en 4’ 01”701. Insuffisant pour battre des Italiens plus rapides de six secondes. GR