PORSEL

René Monney est arrivé au bout de son chemin de vie le jour de la Fête-Dieu à Rive-Neuve, à Blonay, à l’âge de 67 ans, entouré de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu le 23 juin en l’église de Porsel.

René a vécu toute sa vie dans la vallée du Flon. En 1999, il a repris la maison de ses parents Blanche et Fernand, où il avait grandi entouré de ses neuf frères et sœurs. Il y a construit avec amour son foyer avec Jeannine, Anita et Bastien, et les années passant, Thomas, Lucille et Aloys sont venus agrandir avec bonheur sa famille tant aimée.

Il a exercé son métier de menuisierébéniste, avec soin et application, d’abord chez Max Aebischer à Pont et par la suite chez Gruyéria à Bulle jusqu’à sa retraite, ses collègues peuvent en témoigner.

Il a su cultiver son jardin…