ALBEUVE

Stanislas Castella s’est endormi paisiblement le 25 juin, entouré de l’amour des siens. Il était âgé de 96 ans. La célébration du dernier adieu a eu lieu samedi, en l’église d’Albeuve.

Stanislas Castella, dit Stanis, est né le 22 octobre 1928, dans le foyer d’Alexis et Elise Castella. Il était le troisième d’une fratrie de neuf enfants. Dès l’âge de 16 ans et à la suite du décès de son papa, sa maman lui fit comprendre qu’il devait s’occuper de ses petits frères et subvenir aux besoins de la famille.

Issu d’une famille paysanne, il s’attela, dès sa sortie de l’école obligatoire, à divers travaux domestiques pour des familles du village. Il parcourut également les alpages en tant que garçon de chalet. Aimant beaucoup le bricolage, c’est dans le bois que Stanis a trouvé sa…