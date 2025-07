Tribune libre

Les cloches de Bulle

A propos de la consultation de la paroisse sur une éventuelle interruption des sonneries nocturnes (La Gruyère du 21 juin).

Les cloches de Bulle résonnent tristement la nuit, paraît-il. Quelles cloches? On peut raisonnablement penser à celles pendues au Conseil communal; au carillon frénétique des commerçants en peine d’espèces sonnantes; au glas qui annoncera la perte des subventions cantonales pour le musée; au tocsin qui annoncera la hausse d’impôts; aux sonnailles et cloches à fromage des gros paysans des Granges; à la clochette du servant de messe appelant en creux les agnostiques; à l’Angélus qui annonce les fêtes nocturnes et réveille les fêtards dans les vapes; aux grelots de saint Nicolas; au bourdon qui sonne le firabe et guide les poivrots et clochards…