Un «village d’été» au cœur de Charmey

ANIMATIONS. L’Association touristique des 3C (AT3C, comprenant Charmey, Crésuz et Châtelsur-Montsalvens) veut animer le centre de Charmey durant l’été. Ainsi un village estival, nommé La Cour, investit la place de l’école et la salle associative des Lévanches dès aujourd’hui et jusqu’au 24 août. L’espace se veut convivial et familial, un lieu «où habitants et visiteurs pourront se retrouver autour d’activités variées, de moments de détente et d’animations pour petits et grands», précise le communiqué.

Des animations seront ainsi proposées tous les jours. Au programme: concerts, DJ sets, silent party, conférences, rencontres, activités sportives et sociales, match aux cartes ou encore tournois de pétanque. Des jeux en libre-service «pour toutes les générations» sont à disposition, alors…