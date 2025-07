Un soutien financier qui fait bondir le comité d’initiative de Sauvez les Laviaux

Le comité d’initiative de Sauvez les Laviaux s’insurge de la participation financière de communes à la campagne du non. Du côté des opposants, on affirme agir dans la légalité et en toute transparence.

SAUVEZ LES LAVIAUX. Pour le comité d’initiative Sauvez les Laviaux, il est «inacceptable» que des fonds publics financent la campagne contre leur texte. «Selon nos informations, des représentants politiques engagés dans le camp du “non” auraient contacté plusieurs communes riveraines du lac de la Gruyère afin d’obtenir leur soutien financier», déplore un communiqué envoyé vendredi.

«Nous dénonçons fermement cette démarche.» Le comité parle de pratiques troublantes, de mise en péril de la liberté de vote, d’intervention opaque. A ses yeux, les collectivités publiques «sont tenues à un devoir…