Une 25e édition pour La Poularde

FOOTBALL

Le traditionnel tournoi La Poularde commence ce samedi sur la pelouse du FC Siviriez. La rencontre entre Ursy (2e ligue) et le CS Romontois (2e ligue interrégionale) lancera cette 25e édition à 17 h 30. Une rencontre inaugurale qui sera suivie du duel entre Siviriez (2e ligue) et Billens (3e ligue). Les formations glânoises de Châtonnaye/ Middes (2e ligue), de Vuisternens/Mézières (3e ligue) et de Massonnens (4e ligue) prendront également part à ce tournoi amical, qui se clôturera le 26 juillet. GR