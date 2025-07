Une commission d’évaluation est réorganisée

ADMINISTRATION. Le Conseil d’Etat va remodeler la Commission d’évaluation et de classification des fonctions du personnel de l’Etat (CEF). Il a mis en consultation de nouvelles directives relatives à son organisation et à son fonctionnement.

La Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg (FEDE) et le Syndicat des services publics (SSP) avait dénoncé une CEF qui n’était plus paritaire. Pour y remédier, les neuf membres seront répartis différemment. «Le chef ou la cheffe du Service du personnel et d’organisation assumera un rôle neutre.» Quant à la personne représentant les associations des cadres supérieurs de l’Etat, elle siégera dorénavant du côté de l’Etatemployeur et non plus du côté du personnel. XS