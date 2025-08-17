«Pour moi, les JO 2028 sont trop loin»

De retour à la compétition mercredi à Fribourg, Charles Devantay envisage sa fin de carrière. Une carrière que le Glânois n’étirera pas au-delà de 2026.

QUENTIN DOUSSE

ATHLÉTISME. Première réussie pour le meeting international de Fribourg mercredi. Sur une piste de Saint-Léonard «chauffée à bleu», Audrey Werro a signé le deuxième meilleur chrono suisse absolu sur 400 m (en 51”03). Bluffante, la Lacoise de 21 ans est actuellement l’égérie de l’athlétisme cantonal. Comme le Glânois Charles Devantay (27 ans) a pu l’être dans un passé pas si lointain.

Aujourd’hui, le spécialiste du tour de piste se trouve au tournant d’une carrière qu’il envisage d’achever. Il disputera sans doute encore la saison 2026, mais pas les suivantes. Faisant une croix sur les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles.…