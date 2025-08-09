Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

2e journée

QUENTIN DOUSSE

Vainqueur de Zurich M21 (2-3) en ouverture de championnat, le FC Bulle se rend au Grand-Saconnex ce samedi (17 h).

Hors jeu. Ropraz, blessé, est l’unique absent côté bullois.

Enjeu. Deuxième journée de Promotion League et deuxième déplacement pour le FC Bulle de Jean-Philippe Lebeau. L’objectif? «Continuer sur la dynamique de notre victoire à Zurich, répond le technicien de Bouleyres.

Il y a moyen de faire mieux sur le plan défensif par contre.» Référence faite aux deux sautes de concentration ayant coûté deux buts précoces aux Gruériens. Ceux-ci seront attendus dès le coup d’envoi ce samedi sur le nouveau terrain synthétique du Blanché.

L’adversaire. Grand-Saconnex a entamé son exercice de la pire des manières face aux espoirs du Lausanne-Sport…