De si jolis monstres de terre

Ils ou elles ont moins de 30 ans, viennent de la région et se distinguent par une aptitude particulière. Notre série d’été oriente les projecteurs sur ces jeunes talents, à l’image de Noemi Castella, vidéaste et artiste designer de 28 ans installée à Bulle.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Dans une longue pièce baignée de lumière, les monstres ont trouvé leur place. Dispersés sur les étagères, ils vous dévisagent amicalement quand vous pénétrez leur antre. Enfin… ce n’est pas l’impression de tout le monde. «Moi je trouve qu’ils sont drôles, mais certaines personnes me disent qu’elles ne pourraient pas travailler ici», lance Noemi Castella en riant. La Gruérienne se sent en effet très à l’aise dans cet espace qu’elle partage avec Marie Colella, laquelle semble également cohabiter sereinement avec…