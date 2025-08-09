BULLE

Gérald Minnig s’est endormi paisiblement le vendredi 1er août, dans sa 96e année, entouré de l’amour des siens. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le mardi 5 août.

Gérald est né le 25 février 1930 à Jaun.

En 1936, la famille s’installa à Marsens. A 16 ans, il commença un apprentissage dans une menuiserie bulloise. Le jeune apprenti se levait à 4 h l’été pour aider son père à la ferme, puis débutait à 7 h sa journée de travail à la menuiserie.

Après l’obtention de la maîtrise fédérale de menuisier en 1958 et quelques années dans des entreprises de la région, il reprit en 1967 la menuiserie qui l’avait formé. Ambitieux, il acquit une parcelle à Bulle et y construisit son nouvel atelier moderne et rationnel en 1972.

En 1974, la crise…