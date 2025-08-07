A l’agenda

BROC Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch.

Lu-ve14h, sa 10 h et 14 h.

Gare: randonnée accompagnée de 14 km Broc - chapelle des Marches - Pont-qui-Branle - chapelle du Dah - Estavannens - Enney, env. 4 h 30. Insc. jusqu’au 7 août. Ins. www.fribourgrando.choudenis.michaud@fribourgrando.ch.Sa 9 h.

BULLE Place du Marché et Grand-Rue: Marché folklorique. Je 08-13 h.

Place du Marché: marché. Sa 08-13 h.

Terrain intersection rue de la Condémine - rue de l’Ondine: Chapit’o 2025, animations, concerts et spectacles. Programme sur www.chapito.ch.

Parc du Cabalet: cours gratuits de français, ouverts à tous, niveau débutant (annulation en cas de pluie). Inscription sur place 16 h 30. Rens. www.oseo-fr.ch.Je17-18h30.

Chapit’o: Sens dessus dessous, journée…