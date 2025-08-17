La forêt où l’on ne se repose plus vraiment

Au nom du lieu (6)

PAR ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Sur les hauteurs charmeysannes, une forêt «mal-aimée», méconnue, emmène les promeneurs au sommet de La Chaux-du-Vent-Devant. Halte à la forêt des Reposoirs.

CHARMEY. Ce n’est pas la plus spectaculaire. Ni la plus belle. Ni la plus connue. Elle semble pourtant être là depuis la nuit des temps, veillant sur le couvent de La Valsainte depuis son promontoire Charmeysan. Affublée, en aval et en amont, de ses deux chalets d’alpage, elle grouille de bolets à l’automne. Quelques champignonneurs s’y engouffrent alors, dérangeant la quiétude qui y règne habituellement. D’un côté, Charmey, de l’autre, le Pré-de-l’Essert et sa jolie chapelle.

C’est une forêt mal-aimée. Certainement parce qu’elle se trouve sur le «mauvais versant» de Vounetse. En été, elle…