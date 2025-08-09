Le bon comportement en cas de canicule

MÉTÉO. Au regard des températures élevées qui s’annoncent, la Direction de la santé et des affaires sociales ainsi que le Service du médecin cantonal rappellent quelques règles. Le communiqué invite notamment à «boire suffisamment, bien aérer les locaux le matin, fermer les fenêtres pendant les heures les plus chaudes, porter des vêtements appropriés, ne laisser personne ni aucun animal dans un véhicule fermé» (www.fr.ch/smc). Il est aussi «recommandé de contacter régulièrement les personnes âgées ou isolées». Les symptômes possibles d’un coup de chaleur sont une faiblesse, un état confusionnel, des vertiges, des nausées ou des crampes musculaires. «Dans ce cas, il faut agir immédiatement: faire boire, rafraîchir la personne et appeler un médecin.» YG