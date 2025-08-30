Nouveau parking de 8000 m2 au PAA

Armasuisse a mis à l’enquête la construction d’un nouveau parking sur le site du Parc automobile de Romont. Une surface de 8000 m2 est prévue. D’autres travaux sont également projetés. Le coût total est estimé à 3 millions de francs.

ROMONT. Armasuisse Immobilier a mis à l’enquête dans la Feuille officielle un projet de construction d’une vaste place de stationnement sur le site du Parc automobile de l’armée (PAA) de Romont. La surface, d’environ 8000 m², doit permettre d’accueillir les véhicules de troupes de milice à disponibilité élevée, explique Lea Ryf, porte-parole d’Armasuisse.

Elle s’explique: «Avec le développement de l’armée, certaines unités doivent pouvoir être mobilisées dans un délai très court. Pour cela, il est indispensable que leur matériel et leurs véhicules soient…