Rêver en grandeur avec «Lully»

Avec «Y’en a pas deux comme nous», La Gruyère se penche sur les duos complices.

Sixième et dernier épisode de cette série avec Robin Godel et Grandeur de Lully.

Le cavalier broyard décrit le lien qui l’unit à son demi-sang suisse depuis une décennie.

QUENTIN DOUSSE

HIPPISME. Ce n’est pas avec lui que Robin Godel a découvert les Jeux olympiques (à Tokyo en 2021) ni avec lui qu’il disputera les prochains (à Los Angeles en 2028). C’est pourtant lui que le Broyard a choisi: Grandeur de Lully, ce demi-sang suisse avec qui tout a débuté, en 2015, et avec qui l’histoire en compétition va bientôt s’achever. Non sans émotions partagées durant une décennie où tous les rêves étaient permis.

«On a tout vécu ensemble. De mes premiers championnats de Suisse, d’Europe et du monde jusqu’aux derniers…